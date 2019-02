Por falta de vagas, mais de 5 mil crianças não estão matriculadas

Faltam vagas na rede municipal de ensino da Capital. O Levantamento do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-CE) – com base no cadastro do Registro Único da rede municipal – aponta que, até o momento, 5.692 crianças de um a três anos de idade permanecem sem vaga garantida para o ano de 2019.

Nos últimos cinco anos, a demanda não atendida teve um salto de 192%, ao passo que o número de vagas cresceu 50,4%. Em 2014, a rede matriculou 14.329 crianças no Infantil I, II e III, e outras 2.643 ficaram sem esse acesso. Em 2018, por sua vez, o número de matrículas chegou a 21.564, mas em agosto do mesmo ano, 7.725 crianças ainda não haviam sido atendidas.

Leia mais:

+ ProUni divulga hoje resultado da segunda chamada

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Sátiro Sales, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!