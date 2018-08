Por Janaina, Bolsonaro admite rever ideia de aumentar número de ministros do STF

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), admitiu, em conversa com Janaina Paschoal, abdicar de temas polêmicos para atrair a advogada para a vice de sua chapa. Janaína não concorda, por exemplo, com a ideia do presidenciável de aumentar de 11 para 21 o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista com o Jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro disse: “Não vai ter essa proposta”. Mas Janaina ainda reflete sobre a vaga de vice. “Penso que meu papel seria abrandá-lo. A caneta é do presidente. Mas, ao menos na minha área, parece que vai ouvir. Já reviu a ideia de aumentar o número de ministros. Bom sinal.”

O presidenciável e a advogada também debateram a maioridade penal. O deputado diz que Janaina só toparia reduzir de 18 para 16 anos se houvesse restrições. Segundo relatou, eles chegaram a uma média: 17 anos. Janaina pediu cópia do plano de governo do PSL para avaliar propostas para saúde e educação. A decisão precisa sobre a vaga de vice deve sair até o fim de semana.

Segundo Bolsonaro, o general Hamilton Mourão (PRTB) voltou ao radar nessa terça, 31, depois de uma conversa que ele teve com o presidente do PRTB, Levy Fidelix. A decisão, porém, só “aos 45 do segundo tempo”.

A assessoria de Maria do Rosário (PT-RS) diz que seus advogados vão anexar ao processo que ela move contra Bolsonaro no STF falas dele no Roda Viva. Para a petista, o presidenciável repetiu no programa o argumento que dá base à queixa-crime, ao reafirmar que ela não merecia ser estuprada.

Com informações do Jornal Folha de São Paulo