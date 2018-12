‘Por que manter índios em reservas como se fossem animais em zoológicos?’, diz Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, falou mais uma vez, nesta sexta-feira, 30, em acabar com reservas indígenas no País. “Ninguém quer maltratar o índio. Agora, você pode ver, na Bolívia tem um índio que é presidente, Evo Morales. Por que no Brasil devemos mantê-los reclusos em reservas como se fossem animais em zoológicos?”, disse Bolsonaro, em visita a Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.

A declaração foi feita quando Bolsonaro foi questionado sobre o Acordo de Paris, também objeto de crítica do presidente eleito. Ele disse que, independentemente do acordo, o governo dará atenção ao meio ambiente. Ele criticou, no entanto, demarcações indígenas e ambientais, que considera excessivas no Brasil.

“Um índio é um ser humano igualzinho a nós, quer o que nós queremos, e não pode usar a situação do índio, que é uma situação que ainda está em inferioridade em relação a nós, para demarcar essa enormidade de terras que poderão ser sim, de acordo com a própria ONU pela autodeterminação dos povos indígenas, novos países no futuro”, comentou Bolsonaro.

Com informações Estadão