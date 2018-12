Por solicitação de Eunício, Ministério garante Escola do Trabalhador para Maracanaú

O município de Maracanaú receberá um novo equipamento para a educação do Trabalhador. Após solicitação do presidente do Senado, senador Eunício Oliveira (MDB-CE), o Ministério do Trabalho, assinou nesta quarta-feira (12), protocolo de intenções entre a pasta e a prefeitura daquele município para promover as ações da Escola do Trabalhador aos moradores na localidade.

O protocolo foi assinado pelo Ministro, Ricardo Leite, durante reunião com Eunício e o Secretário do Trabalho de Maracanaú, Junior Gadelha, e tem como objetivo estabelecer a cooperação técnico-científica e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências para expandir o alcance da qualificação profissional a partir da escola do Trabalhador, que é um projeto desempenhado pelo Ministério do Trabalho com a Universidade de Brasília (UNB).

A iniciativa vai possibilitar a oferta de cursos de capacitação por meio de amplo uso de tecnologias de informação e comunicação, promover a inovação, aprendizado, orientação profissional de pessoas no mercado de trabalho, ampliando as chances de empregabilidade na região, que é um grande polo econômico do estado.

Estou muito feliz de poder, mais uma vez, contribuir para a formação e para a educação e para a geração de emprego e renda no nosso querido Ceará, comemorou Eunício.