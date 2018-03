Portal ajuda a dar visibilidade ao artesanato brasileiro

Compartilhar no Facebook

Com apoio da Lei Rouanet, artesãos e mestres de comunidades tradicionais que produzem artesanato no Brasil ganharam um portal para expor seus trabalhos, trocar experiências e profissionalizar o setor. A nova plataforma, lançada nesta terça-feira (27), em São Paulo, faz parte da Rede Nacional do Artesanato Cultural Brasileiro (Artesol).

Por enquanto, o site divulga os trabalhos de 126 grupos e associações de artesãos. Ele funciona como uma rede social, na qual cada grupo tem a sua página, com fotos e informações sobre a comunidade e o artesanato produzido. A plataforma também permite o envio de mensagens, o que poderá abrir caminho para a comercialização de obras.

Outros mestres e artesãos também poderão criar um perfil no portal, desde que façam parte de grupos de comunidades tradicionais, já que o objetivo é fortalecer as raízes do artesanato brasileiro.

Com informações do Ministério da Cultura