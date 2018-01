Portal da Transparência do Estado do Ceará fecha 2017 com 391.664 acessos

Ferramenta de transparência ativa mais utilizada pelos cidadãos para a realização do acompanhamento dos gastos do governo, o Portal da Transparência do Estado do Ceará registrou 391.664 acessos, realizados por 214.056 usuários em 2017. Os números apontam para uma mudança no comportamento da sociedade, que cada vez mais consciente, acompanha e monitora as ações realizadas pela gestão pública do Estado.

“Ao longo deste último ano, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) trabalhou incessantemente para fortalecer a cultura do controle social no Ceará, formando cidadãos mais antenados e exigentes com a qualidade da aplicação dos recursos públicos. Os números do Portal da Transparência refletem os resultados desse trabalho, que em breve será ainda mais aperfeiçoado, com a concretização de um novo projeto denominado Ceará Transparente. Este projeto contempla um sistema de relacionamento do Estado com os seus cidadãos, fruto de uma iniciativa da CGE que está sendo realizada juntamente com a empresa Caiena, com apoio do Banco Mundial, e que tem previsão de entrega em março deste ano”, destacou o secretário adjunto da CGE, Marconi Lemos.

Só no último mês de dezembro de 2017, o Portal da Transparência registrou os maiores números de acesso e visualizações por páginas desde que foi disponibilizado ao público. Ao todo, foram realizados 39.214 acessos à ferramenta. Quanto ao número de usuários, foram contabilizados 19.862, número inferior apenas a outubro de 2017, quando a ferramenta contabilizou 20.203 cidadãos acessando o Portal.

Ainda em 2017, chamou a atenção o crescimento no número de usuários acessando a ferramenta de outros países. Entre os cinco que mais acessaram estão: Estados Unidos, Índia, Espanha, Portugal e Irlanda.

Com informações da CGE