Portaria regulamenta Política Nacional de Transportes

Uma nova portaria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil regulamenta a Política Nacional de Transportes. Isso quer dizer que, a partir de agora, todas as ações executadas pelos órgãos e agências vinculados deverão seguir as orientações estabelecidas na portaria.

O texto integra as políticas públicas setoriais de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias. Essa é a materialização de um conjunto de princípios e diretrizes que o Ministério deseja que os demais órgãos ligados ao setor de transportes cumpram.

O intuito da nova política é garantir a segurança operacional em todos os modos de transportes, de forma que seja confiável para a mobilidade de pessoas e bens.

O documento foi construído com a participação de setores governamentais e da sociedade, e pretende enfrentar os desafios logísticos do país.

Com informações da Agência do Rádio Mais