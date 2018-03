Portaria suspende prazos processuais do Juizado da Mulher durante Semana pela Paz em Casa

Compartilhar no Facebook

A juíza Ijosiana Cavalcante Serpa, diretora em exercício do Fórum Clóvis Beviláqua, autorizou a suspensão dos prazos dos processos em curso, bem como publicações de sentenças, decisões e intimações de partes e advogados do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, durante o período de 5 a 9 de março, em virtude da realização da X Semana da Justiça pela Paz em Casa. A medida consta na Portaria nº 143/2018, publicada no Diário da Justiça dessa terça-feira, 27.

Ao todo, foram agendadas 120 audiências para este período. Além disso, foram designados dois juízes, José Maria dos Santos Sales e José Krentel Ferreira Filho, para auxiliarem a unidade durante a força tarefa. A Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e conta com a participação de tribunais de todo o País.

Com informações da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça do Ceará