Porto Iracema das Artes celebra campanha Outubro Rosa com show “Rosas do Porto” nesta quinta

Para chamar a atenção das mulheres para a prevenção do câncer de mama, marcado neste mês pela campanha Outubro Rosa, a escola Porto Iracema das Artes realiza nesta quinta-feira, 25 de outubro, às 19h, a terceira edição do show “Rosas do Porto”. O evento tem como objetivo gerar reflexão sobre a saúde da mulher e celebrar o protagonismo feminino num grande e poético encontro musical. A celebração será no pátio da Escola, com entrada gratuita e aberta a todos os interessados.

A apresentação também integra o conjunto de ações ligadas à temática norteadora dos processos formativos do Porto este ano, as “Poéticas do Feminino”. Ao longo de todo 2018, a Escola vem debatendo o lugar da mulher no contexto contemporâneo e sua resistência frente às adversidades na área da política, do trabalho, das artes e, também, da saúde. É o que pontua Mona Gadelha, coordenadora do Laboratório de Música do Porto Iracema e diretora artística do show.

“Neste ano em que o tema Poéticas do Feminino inspirou e orientou várias ações da Escola, a realização do show Rosas do Porto ganha mais um motivo para celebrarmos o encontro de mulheres da cena musical cearense. Vivemos um outubro histórico, em que a participação feminina no contexto sócio-político-cultural do país é decisiva”, afirma Mona Gadelha.

A apresentação será comandada por artistas da Escola e convidadas da cena da cidade que se juntam à causa, como a própria Mona Gadelha e Natasha Faria, atriz, cantora e coordenadora dos Laboratórios de Criação do Porto, além das cantoras Bárbara Sena e Luiza Nobel. Elas serão acompanhadas pelas instrumentistas Brenna Freire (violão e guitarra), Emma Barros (baixo), Naiara Lopes (bateria) e Joana Lima (teclados). No setlist do show, canções de grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Cazuza, da eterna Chiquinha Gonzaga e outros.

Serviço

O quê: Show “Rosas do Porto”

Quando: 25 de outubro, às 19h

Onde: Pátio do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema)

Gratuito

Com informação do Governo do Estado do Ceará