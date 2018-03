Posto de combustível de Fortaleza devem fechar nos feriados, recomenda sindicato

Compartilhar no Facebook

Terminou sem acordo a convenção coletiva entre membros de sindicatos de trabalhadores e empresários e postos de combustível no Ceará. O encontro foi realizado na terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho.

Diante disso, os postos de combustíveis do Ceará não poderão funcionar nos dias feriados até que seja efetivada uma nova convenção garantindo o funcionamento em feriados.

Devido à falta de consenso, o Sindipostos afirmou que fica a critério de cada estabelecimento funcionar ou não no próximo feriado, na segunda-feira, 19, Dia de São José, padroeiro do Ceará.

O Sindipostos diz que não se responsabilizará por possíveis autuações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em desfavor de postos de combustíveis que funcionem nos feriados.