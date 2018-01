Posto do TRE do Shopping Parangaba não funcionará nesta quarta-feira, 10

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informa que não haverá atendimento aos eleitores no posto do Shopping Parangaba, nesta quarta-feira, 10/1. O TRE-CE esclarece que a interrupção do funcionamento, neste dia, se dará por conta da ampliação da capacidade de atendimento do posto, devido à grande procura de eleitores.

O TRE-CEfará a instalação de mais 2 guichês de atendimento. Serão agora 7 kits biométricos instalados em uma nova loja, maior que a anterior e com área de espera contígua para o eleitor que estiver aguardando ser atendido. O posto passará a funcionar na Loja 169, Piso L1.

Na quinta-feira, 11/1, o atendimento do posto do TRE no Shopping Parangabaserá normalizado, das 9 às 18 horas.

Mais informações sobre a biometria e o alistamento eleitoral ligue 148 ou acesse o link no site www.tre-ce.jus.br.

Serviço

Atendimento na Capital

De segunda a sexta-feira:

Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema): 8 às 17 horas

Unidade Móvel (Cidade da Crianças – Centro): 8 às 17 horas

Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408): 8 às 17 horas

Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750): 8 às 17 horas

Shopping Benfica (Térreo – ao lado da Casa do Cidadão): 8 às 17 horas

Shopping RioMar Fortaleza (loja 2152 B, no piso L 2): 10 às 19 horas

Shopping Del Paseo (loja 116 do Piso L1): 10 às 19 horas

Shopping Parangaba (loja 192 do Piso L1): 9 às 18 horas

Shopping RioMar Presidente Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço): 10 às 19 horas

Shopping Iguatemi (Loja 55 do Piso L1 – Acesso 04): 10 às 19 horas

North Shopping Jóquei (Lojas 2079/2080 no Piso L2 – Próximo à Alameda de Serviços): 10 às 19 horas.

Aos sábados, das 10 às 14 horas:

Shopping RioMar Fortaleza (loja 2152 B, no piso L 2)

Shopping Del Paseo (loja 116 do Piso L1)

Shopping Parangaba (loja 192 do Piso L1)

Shopping RioMar Presidente Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço)

Shopping Iguatemi (Loja 55 do Piso L1 – Acesso 04)

