Postos de Fortaleza reduzem preço da gasolina, mas consumidor não pode comemorar

Mesmo em pleno feriadão, o fortalezense encontrou postos abertos e com preço reduzido da gasolina, em média, R$ 0,10. Apesar de baixo, o valor proporciona uma boa economia nesses dias de carestia. Na Sexta-Feira Santa, alguns postos estavam com o preço do litro da gasolina entre R$ 4,27 a R$ 4,29.

A redução é consequência na baixa no valor promovida na quinta-feira, 29, nas refinarias. Como os preços estão variando praticamente diariamente, não se pode comemorar muito, mas aproveitar a “promoção” provisória.

Há possibilidade de nova alta em decorrência dos preços do mercado internacional, além de uma possível alta do etanol, cuja proporção é de 27% do volume da gasolina.

Não ocorreram alterações nos preços médios do litro da gasolina A e do diesel sem tributos nas refinarias nesta sexta-feira, dia 30, feriado da Paixão de Cristo. A gasolina se mantém em R$ 1,6783 e o litro do diesel A em R$ 1,8884 (preços de distribuição).