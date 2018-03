Postos de Gasolina abrem, mas Sindicato ameaça com multas

A maioria dos postos da gasolina abriram normalmente em Fortaleza, nesta sexta-feira santa, que é feriado. O fato não acontecia nos últimos feriados locais, devido a falta de acordo entre os patrões e empregados com relação a pagamentos.

O fato, que já havia sido anunciado no dia seguinte, já era esperado pela população e com isso o movimento foi tranquilo; Outros preferiam abastecer na véspera e outros já pegaram a estrada na própria quinta-feira.

Apesar da autorização do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para que os postos funcionassem, o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sinpospetro Ceará) afirmou que vai multar os estabelecimentos que forem encontrados abertos neste feriado.