PR Ceará realiza convenção estadual neste sábado

O partido da República (PR) no Ceará realiza convenção estadual, das 9h às 13h deste sábado (04.08), na Associação Atlética do Banco do Brasil (Av. Barão de Studart, 2917 – Dionísio Torres, Fortaleza). Na ocasião, serão escolhidos e homologados os candidatos para as eleições deste ano.

Presidido pela deputada federal Gorete Pereira, o partido vai endossar a reeleição do governador Camilo Santana e oficializar apoio as candidaturas de Eunício Oliveira e Cid Gomes ao Senado.

A reunião contará com a participação de representantes dos Diretórios Municipais, deputados, prefeitos, vereadores e demais correligionários e amigos do partido.

SERVIÇO:

Convenção Estadual do PR Ceará

Dia:04.08.2018 (sábado)

Local: Associação Atlética do Banco do Brasil (Av. Barão de Studart, 2917 – Dionísio Torres, Fortaleza)

Horário: 9h