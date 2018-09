Praça da UPA da Jurema recebe aulão de funcional

A praça Domingos José Brasileiro Pontes, localizada no entorno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Jurema, vem recebendo um movimento especial que utiliza o espaço público para a prática da atividade física. Todas as quintas-feiras, a partir das 6h20min, um profissional do Núcleo de apoio à Saúde da Família (Nasf) ministra aulas de treinamento funcional à comunidade.

Hoje (6/9) aconteceu o terceiro encontro e a avaliação do responsável pela atividade é positiva. “Tanto tem gente que veio fazer porque gosta como tem gente que não gostava de exercícios e está vindo pela companhia e bem-estar que encontra aqui”, avalia o educador físico Fernando Cássio de Oliveira.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no Distrito VI, que compreende alguns bairros da Grande Jurema, acontece também em outros dias e locais. Às terças e às quartas-feiras, a partir das 8 horas, no Conselho Comunitário do Tabapuá e na Associação de Moradores Vila Nova, respectivamente, o público-alvo são os idosos.

Já às quintas-feiras, a Paróquia Nossa senhora das Graças, no Potira I, também recebe a ação. No mesmo horário, às sextas-feiras, o ponto de encontro é a Praça do Gás, no Tabapuá.

Todas as atividades são abertas à população. “Qualquer pessoa pode ir e nós conciliamos os exercícios pra que todas consigam participar. Na praça da UPA, nós fazemos diferentes circuitos e, em alguns dias, corrida. Com os idosos, nós fazemos atividade física e promovemos jogos”, explica Cássio de Oliveira.

COM PMC