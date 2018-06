Praças do Tabapuá, em Caucaia, recebem melhorias

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), está realizando ações de capinação, limpeza e pintura do meio-fio nas praças do Tabapuá. A atividade faz parte do sistema de manutenção realizada diariamente pela equipe de limpeza da pasta.

O mais recente espaço beneficiado foi a Praça Pública do Tabapuá. Conforme o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros, as atividades têm o intuito de devolver à população equipamentos com estrutura adequada. “Após o período de chuvas, o mato cresce. A limpeza garante o direito ao lazer”, ressalta.

Segundo o secretário, as ações de limpeza nas praças são um serviço de rotina na SPSPTrans. “Além das praças, as demandas de outros equipamentos públicos também são atendidas pelo Núcleo de Limpeza da Secretaria”, frisa Assis Medeiros.

Ações que beneficiam praças já foram realizadas nos bairros Vicente Arruda, Parque Soledade, Planalto Caucaia, Padre Júlio Maria, Capuan, Tabuba, São Miguel e Conjunto Nova Metrópole.

Com informações da Prefeitura de Caucaia