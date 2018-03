Prazo para concurso de juiz estadual termina na próxima terça-feira

Termina na próxima terça-feira (20) o prazo de inscrições do concurso para o cargo de juiz substituto estadual, promovido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Os interessados devem se inscrever até as 18h do dia 20, por meio deste endereço eletrônico. Ao todo, são 50 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência e dez para candidatos negros.

O certame está sendo executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e será composto das seguintes etapas: prova objetiva; discursiva e prática de sentença; inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico; prova oral e avaliação de títulos. A primeira prova ocorrerá em data provável de 6 de maio. As avaliações serão aplicadas em Fortaleza.

Para concorrer é preciso ter idade mínima de 21 anos e máxima de 65 anos até a data da posse, além de ser bacharel em Direito com, no mínimo, três anos de prática jurídica.

COMISSÃO

A comissão organizadora do concurso tem à frente o desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo (vice-presidente do TJCE), e os desembargadores Inácio Alencar Cortez Neto, José Tarcílio Souza da Silva e Lígia Andrade de Alencar Magalhães, além de Tiago Asfor Rocha Lima, representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Ceará (OAB-CE). Os desembargadores Carlos Alberto Mendes Forte e Maria de Fátima Melo Loureiro são os suplentes.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará