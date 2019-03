Prazo para entregar declaração do IR começa nesta quinta-feira (7)

Começa nesta quinta-feira (7) o prazo para a declaração do Imposto de Renda (IR). Milhares de cearenses devem prestar conta com o “leão”.

Pelo celular, é possível fazer o pré-cadastro para acelerar o processo, basta baixar, gratuitamente, o aplicativo da Receita Federal.

Os contribuintes que conseguiram enviar as declarações antes do início do prazo, sem erros ou inconsistências receberão mais cedo as restituições, se tiverem direito a ela.

Você pode conferir mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva: