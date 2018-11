Prazo para renovação de contratos do Fies é prorrogado

Estudantes que firmaram contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no segundo semestre deste ano têm até a próxima sexta-feira (23) para renová-los pela página do programa na internet. A medida vale para quem contratou o Fies até 31 de dezembro do ano passado.

Os contratos precisam ser renovados semestralmente. Primeiro, as próprias instituições de ensino solicitam o aditamento. Em seguida, os estudantes validam suas informações.

Voltado para o financiamento de cursos de graduação em instituições particulares, o Novo Fies oferece modalidades de contratação mais vantajosas aos estudantes cuja renda familiar mensal bruta por pessoa é de até cinco salários mínimos.

