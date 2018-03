Prazo termina nesta sexta: biometria em Caucaia atrai 200 mil eleitores

O prazo final para o cadastramento da biometria em Caucaia termina nesta sexta-feira, 23. De acordo com reportagem do Jornal Grande Porto, que circula em cidades da Grande Fortaleza, dos 230.232 eleitores do Município, segundo a Coordenadora de Administração do Cadastro Eleitoral do Ceará, Lorena Belo, 85%, ou cerca de 200 mil, já atualizaram os dados na Justiça Eleitoral.

Quem deixou para última hora, pode enfrentar contratempos e longas filas. Os eleitores que não fizerem a biometria terão o título cancelado e farão parte de um cadastro de inadimplentes da Justiça Eleitoral. São, ao todo, nos 184 Municípios do Ceará, 370.000 eleitores com situação irregular. São casos de eleitores que não compareceram para votar nas últimas eleições, n m realizaram o cadastro biométrico. Para quem não votou, a multa é de R$ 3,50 por cada turno da eleição.

Os eleitores que não fazem a biometria estão isentos de multa, mas, em compensação, sofrem outras sanções que os impedem de receber benefícios do poder público ou mesmo receber passaporte. Há, ainda, nesse caso, corte de benefícios sociais, como Bolsa Família. A íntegra da reportagem completa está na edição desta semana do Jornal Grande Porto e neste site