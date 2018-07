Pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSL cumpre agenda em Pacajus

O pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSL, Helio Gois, estará em Pacajus, neste domingo, ao lado do pré-candidato a deputado federal pelo PSL e coordenador da campanha de Bolsonaro no Ceará, Heitor Freire e do pré-candidato a deputado estadual Delegado Cavalcante. Na programação: carreata, adesivaço, panfletaço, inauguração da sede do PSL e de outdoor em homenagem a Jair Bolsonaro.

Com o nome já aprovado pelo partido e pelo próprio Bolsonaro, Helio vai reforçar o palanque do presidenciável no Ceará. É formado em direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestre em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Universidade de Heidelberg Ruprecht Karl, na Alemanha. Atua como advogado no quadro do escritório Aldairton Carvalho Advogados Associados e como professor na Unifor. Essa é a primeira eleição que disputa, buscando a renovação da política, como apontam as pesquisas de opinião.

COM ASCOM