Pré-candidato ao Senado, Datena diz que refletiu sobre possibilidade de ingressar na política

O apresentador da TV Bandeirantes, Luiz Datena, pré-candidato ao Senado em São Paulo peloDEM, disse que, assim que anunciou a possibilidade de concorrer nas eleições deste ano, começou a receber pressões, inclusive dentro de sua própria casa, para recuar da pretensão.

Na última quinta, 5, ele chegou a afirmar ao Jornal Folha de São Paulo que sua mulher, Matilde, não dormia e chorava dia e noite pedindo que ele desistisse. A pressão viria também dos filhos. Alguns episódios políticos também chegaram a chateá-lo. “Posso “joaquinizar”, chegou a dizer, referindo-se ao ex-ministro Joaquim Barbosa, que desistiu de concorrer à presidência.

“Posso dar uma bica na bola e acabou.” “Refleti demais nesta madrugada”, afirmou ele a Folha neste sábado, 7, dizendo que não pregou os olhos. De manhã, reuniu a família. “Conversamos muito e chegamos a um consenso de que eu preciso tentar ajudar o Brasil”, relata. Nessa sexta, 6, ele se reuniu com o candidato a governador João Doria (PSDB-SP) e com o deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP), líder do DEM. A conversa teria sido o empurrão final para que ele se decidisse pela candidatura.

Com informações do Jornal Folha de São Paulo