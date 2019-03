Pré-conferências chegam à oitava edição; debate tem foco na melhoria do SUS

Financiamento, recursos, equipamentos, estrutura, aprimoramento, atendimento, democracia, benefícios para a população e para profissionais do SUS foram os assuntos discutidos e reivindicados pelos caucaienses em oito pré-conferências municipais de saúde realizadas pela Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A agenda semanal contemplou as regiões do Centro, Icaraí e adjacências, encerrando nesta sexta-feira (22/03) com a realização da oitava edição do evento na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, na Tabuba.

“É importante destacar que a ideia do SUS surgiu na oitava conferência nacional de 1988, um grande marco na história das conferências, uma vez que o Brasil passava por um processo de redemocratização”, declarou secretário municipal de Saúde, Moacir Soares, que acrescenta: “é um fórum que reúne pessoas de diferentes lugares, profissões, crenças e ideologias em torno de um objetivo comum que é a melhoria da saúde pública.”

“Aqui, a gente pode tá colocando nossas propostas, ideias, o que está achando do SUS. O usuário tem que estar falando das dificuldades e das possibilidades de melhoria”, afirmou a usuária e moradora da Tabuba, Marta Moreira.

Enfermeira em posto localizado no Icaraí, Raquel Fiuza analisa que as pré-conferências são uma “maneira de a população se manifestar, falar sobre seus direitos e analisar também deveres, ver o lado do usuário, da gestão e dos profissionais. É de suma importância que todos valorizem esse momento.”

As pré-conferências são preparatórias para a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Caucaia, a ser realizada nos dias 10 e 11 de abril. A SMS mobiliza a população para participar dos encontros da próxima semana.

Confira na programação:

9ª Pré Conferência Municipal de Saúde

Dia 26/03 – CATUANA (ESCOLA PLÁCIDO MONTEIRO GONDIM – Endereço: Br 222 Km 40)

10ª Pré Conferência Municipal de Saúde

Dia 27/03 – MATÕES (CRAS MATÕES – RUA JOSÉ PAULINO DE MORAIS, S/N)

11ª Pré Conferência Municipal de Saúde

Dia 02/04 – CAPUAN (CETREX – RUA LETICIA MARQUES CAVALCANTE, N° 4597)

COM PMC