Pré-conferências preparam Caucaia para 10ª Conferência Municipal de Saúde em abril

Caucaia se prepara para realizar a 10ª Conferência Municipal de Saúde, evento que acontecerá nos dias 11 e 12 de abril, trazendo o tema: “Democracia e Saúde, Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Como etapa do grande evento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá duas pré-conferências nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), a partir das 8h30, no CRAS Guadalajara e no Centro Pastoral da Paróquia São José Operário, respectivamente.

Amanhã, a 1ª Pré-Conferência terá como eixo temático a “Saúde como direito”. No dia seguinte, a 2ª Pré-Conferência debaterá o eixo temático “Consolidação dos princípios do SUS”. “Trata-se do maior fórum político da saúde municipal. É de fundamental importância a realização desses eventos, bem como a participação de todos envolvidos no âmbito da saúde, além da sociedade, para que possamos juntos consolidar as principais necessidades e estratégias para melhorarmos o Sistema de Saúde de Caucaia em benefício da população”, declara o secretário de Moacir Soares.

A conferência de saúde é realizado a cada quatro anos com os vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes convocados pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pela SMS ou pelo Conselho de Saúde.

Cronograma de pré-conferências:

1ª Pré-conferência – 26/2 (terça-feira)

Local: CRAS Guadalajara

Horário: 8h30

2ª Pré-conferência – 27/2 (quarta-feira)

Local: Centro Pastoral da Paróquia São José Operário

Horário: 8h30

Programação:

• Inscrição (Credenciamento/ Café) – 08h30

•Abertura (Formação da mesa) – 09h

•Mesa redonda (Eixos mais temas específicos) – 09h15

•Trabalhos em grupo – 09h30

•Apresentação de propostas –10h

•Eleição dos delegados (identificação dos eixos) – 10h30

•Encerramento – 11h