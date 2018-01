Pré-estação: 25 municípios cearenses registram chuvas

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), registrou chuva em 25 municípios cearenses da noite de sábado até a manhã deste domingo. Os números ainda podem aumentar até o fim do dia, pois o órgão deve receber informações de mais municípios no Interior.

De acordo com o órgão, a maior chuva ocorreu em Ibiapina, com 90,6 mm. Em seguida vem o Crato, com 50 mm, Iguatu, com 41 e Juazeiro do Norte com 40 mm.

Choveu ainda em Maranguape (28,2 mm), Pires Ferreira (22,8 mm), Caririaçu (21mm) Pindoretama (18 mm), Cedro (15 mm), Assaré (14 mm), Missão Velha (12,6 mm), Araripe (11,8 mm), Orós (11 mm), Acopiara (10 mm), Graça (10 mm), Várzea Alegre (6 mm), Aiuaba (5 00), Cariús (4 mm), Maracanaú (3,8 mm), São Gonçalo do Amarante (3,4 mm), Barro (3 mm) e Jati (1,6 mm). Fortaleza, Novo Oriente e Lavras da Mangabeira tiveram medição inferior a 1 mm.

A previsão para este domingo é de “nebulosidade variável com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço do Baturité e com chuva no Centro-Sul ao longo do dia”.

A Funceme informa ainda que, para segunda-feira (8), “ao longo do dia haverá nebulosidade variável, com possibilidade de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e chuvas no noroeste e no sul do Estado”.