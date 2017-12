As chuvas da Pré-Estação ainda não foram suficientes para solucionar o estado crítico dos reservatórios do Estado. De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), os 155 açudes que ela monitora, distribuídos em 12 bacias hidrográficas, apresentam volume de 1,38 bilhão de m³, o que representa apenas 7,41% do total de suas capacidades que são de 18,64 bilhões de metros cúbicos (m³),

A bacia do Coreaú, com 52,35% é a que conta com maior volume, seguido da bacia do Litoral com 37,90%, Metropolitanas (17,23%), Serra da Ibiapaba (20,08%) e Acaraú (17,39%). As demais estão com volume abaixo de 10%.

Apenas o açude Germinal, em Palmácia, está com volume acima de 90%. Outros 123 reservatórios estão com volume abaixo de 30% no Ceará. Ao todo, de acordo com dados da Cogerh, 51 açudes estão com volume morto e 21 secos.

Sangraram os açudes: Angicos, Itaúna e Tucunduba, da bacia do Coreaú; São Pedro Timbaúba, Gameleira e Quandú, da bacia do Litoral; Maranguapinho, Itapebussu, Tijuquinha, Cahuipe, Cocó e Germinal, das bacias Metropolitanas; Valério e Caldeirões, da bacia do Alto Jaguaribe, Acaraú Mirim, da bacia do Acaraú.