A pré-estação chegou com força levando esperança para o homem do campo no Interior do Ceará, que prevê um período de prosperidade com um inverno bom em 2018. As chuvas vêm sendo registradas desde o início da semana, quando diversos municípios registraram precipitações, inclusive com a queda de granizo em alguns.

O volume de chuvas, no entanto, ainda está abaixo do esperado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a época. De acordo com o órgão, choveu em 45 cidades cearenses, entre esse sábado e domingo.

A maior volume foi registrado em Porteiras, com 92 mm. Choveu ainda em Jaguaribe (83mm), Icó (78mm), Farias Brito (57mm), Tauá (53mm), Crato (47mm), Cariús (40mm), entre outros.

Dezembro e janeiro formam o período de pré-estação chuvosa (fevereiro a maio) no Ceará. Em dezembro, a média histórica do Estado é de 31.6mm. Para janeiro, a média estadual é bem mais elevada: 98,7mm. A Funceme somente vai divulgar o primeiro prognóstico para a quadra chuvosa de 2018 na segunda quinzena de janeiro, por volta do dia 19.