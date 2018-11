Pré-matrícula para maior complexo educacional de Caucaia acaba nesta sexta

Encerra nesta sexta-feira (23) o período de pré-matrícula para o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga & Parsifal Barroso. O equipamento está sendo construído no Parque Araturi fruto de parceria entre a Prefeitura de Caucaia e o Instituto Myra Eliane.

A ficha de pré-matrícula deve ser enviada por e-mail, para o endereço prematriculacei@gmail.com, ou apresentada presencialmente, na Tenda Social montada ao lado do terreno onde o CEI funcionará. O resultado do processo seletivo será divulgado em dezembro.

DEBATE NA CÂMARA

Nesta quinta-feira (22/11), o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, apresentou aos vereadores de Caucaia o projeto do complexo educacional, que será o maior da rede municipal de ensino ao atender a mais de 600 crianças em tempo integral.

Instituto e Prefeitura formalizarão convênio para a operação da unidade. “A nossa proposta é levar uma educação diferenciada. O prefeito Naumi indicou o terreno e eu topei construir lá. Vamos concluir a obra no dia 15 de dezembro. Gostaria de fazer um convite para todos conhecerem o projeto”, disse Igor Queiroz.

Conforme a secretária municipal de Educação, professora Camila Bezerra, o CEI Olga & Parsifal Barroso inicia suas operações já no primeiro semestre de 2019. “Estamos em reunião desde a semana passada e a previsão de assinatura do termo de convênio será no dia 7 de dezembro”, adiantou a gestora.

OBRAS

A creche terá 26 salas, teatro grego para 180 pessoas, refeitório, quadra poliesportiva, vila, horta, pista de corrida, playground, campo de areia, areninha, área administrativa e banheiros.

O CEI atenderá a crianças entre dois anos completos e seis anos incompletos. Oferecerá ensino com uma metodologia diferente, baseada no fomento a valores humanos como a fraternidade, a solidariedade e o amor.

SERVIÇO

ENTREGA DA FICHA DE PRÉ-MATRÍCULA

QUANDO: 21 a 23 de novembro.

ONDE: rua NE-5, s/n, no Parque Araturi, das 9 horas às 16 horas.

ACESSE A FICHA DE PRÉ-MATRÍCULA.

https://docs.google.com/forms/ d/1qaVJzn8_ 7YuEXWlQsRxp1di70qWlPTCs_ hdIpEPPRaI/viewform?edit_ requested=true