Pré-temporada do Leão começa nesta quarta-feira

Participando de 4 competições em 2019 (Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A), o Leão volta às atividades nesta quarta-feira, 2. A reapresentação acontece desde às 8h, na sede do Pici, na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Pela manhã, no Pici, os atletas realizam avaliações médicas e fisioterápicas. Já no período da tarde, os jogadores se apresentam ao técnico Rogério Ceni, no gramado do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

O Leão já garantiu 9 contratações e 3 renovações/extensões para 2019. São eles: Felipe Alves (goleiro), Patrick (zagueiro), Carlinhos (lateral-esquerdo), Diego Ferreira (lateral direito), Paulo Roberto (volante/meia), Madson (meia-atacante), Júnior Santos (atacante), Edinho (atacante), Pedro Júnior (atacante); além da permanência de Derley, Roger Carvalho e Ederson.

O primeiro jogo oficial do tricolor, no entanto, será no dia 15 de janeiro, às 20h30, na 1ª rodada do Nordestão, contra o Náutico, em Recife.