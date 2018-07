Precatórios: mais de R$129 milhões foram pagos em audiências de conciliação no TJCE

Os três editais lançados pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no ano passado, relativos às audiências de conciliação em precatórios do Estado, resultaram no pagamento de R$ 129.801.831,00, entre 29 de agosto do ano passado e 28 de junho de 2018. Dos 365 precatórios relacionados para as audiências, 312 terminaram em consenso, índice de 85,48% de sucesso. Já o número de credores participantes totalizou 542, beneficiando 451 que efetivamente firmaram acordos (83,21%).

O resultado foi divulgado, nessa quarta-feira (04), pela Assessoria de Precatórios do TJCE, responsável pela realização das audiências. As atividades são conduzidas pelo juiz Rômulo Veras Holanda, responsável pela unidade, com a participação de procuradores do Estado e do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado (Issec), de procuradores de Justiça, das partes e dos respectivos advogados.

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará