Preço da gasolina no Ceará tem nova queda, mas ainda está entre mais caros do NE

preço da gasolina teve mais uma queda no Ceará e está custando em média R$ 4,49 para o consumidor final, segundo pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP). Na última semana de julho, o preço médio do combustível estava em R$ 4,53, mas chegou a R$ 4,85 em junho, em parte devido à crise de abastecimento ocorrida durante a greve dos caminhoneiros.