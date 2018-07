Preço das frutas e verduras caem nos supermercados de Fortaleza, diz Procon

Frutas e verduras estão mais baratas nos supermercados da Capital. É o que aponta a nova pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). O levantamento indica que alimentos como cebola, cenoura, batata e abacaxi pesaram menos no bolso do fortalezense entre os meses de junho e julho.

No entanto, a soma média de todos os 60 produtos pesquisados mensalmente apresenta uma alta de 4,06%. Messejana e demais bairros da Regional VI, como Lagoa Redonda e Cidade dos Funcionários, concentram os supermercados com preços mais caros, indica a pesquisa.

Os dados coletados pelo Procon Fortaleza mostram que, em junho, a soma média dos 60 itens pesquisados era de R$ 412,53, enquanto que, neste último levantamento, a soma média total chega a R$ 430,31, uma elevação de 4,06%.

Confira o comentário do colunista Carlos Alberto Alencar:

