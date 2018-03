Preço do litro da gasolina chega a R$ 4,39 em postos da Capital

Os consumidores fortalezenses constataram nessa quarta-feira aumento no preço da gasolina em diversos locais da cidade. Em alguns estabelecimentos da Capital o valor do litro do combustível chegou a R$ 4,39, em um posto da bandeira Shell, na avenida Heráclito Graça. No posto Petrobras, na mesma avenida, o valor do litro da gasolina estava em R$ 4,15.

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor nesta quinta-feira, o preço médio do litro da gasolina, sem tributos, nas refinarias será de R$ 1,5676, queda de 1,5% em relação à média atual, de R$ 1,5923. O valor médio nacional do litro do diesel recuará 0,6%, e ficando em R$ 1,7539, ante R$ 1,7645.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) informa que não tem a visão de formar nem informar preços, pois o mercado dos combustíveis é livre e se autorregula de acordo com a concorrência entre seus agentes.