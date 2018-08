Preço médio da gasolina no Ceará apresenta leve queda pela quarta semana consecutiva

As cidades com o preço mais baixo da gasolina são Maracanaú (R$ 4,404), Fortaleza (R$ 4,425) e Caucaia (R$ 4,489). Já as cidades com os valores mais altos da gasolina no Ceará são Iguatu (R$ 4,784), Crateús (R$ 4, 750) e Itapipoca (R$ 4,784).