Preço médio da gasolina no Ceará cai R$ 0,22 desde junho, diz ANP

Os dados fazem parte da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP), que consulta postos de combustível em todo o país, incluindo mais de 200 estabelecimentos no Ceará. A pesquisa mais recente coletou os preços entre 1º e 7 de julho.

As cidades com o preço mais barato da gasolina são Limoeiro do Norte, Maracanaú e Quixadá, onde o litro do produto custa R$ 4,54. Já Fortaleza e Crato têm o preço mais alto: R$ 4,79.