Preços de alimentos voltam a subir no varejo e IGP-M avança 0,75% na 1ª prévia de janeiro, diz FGV

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,75% na primeira prévia de janeiro, após subir 0,73% no mesmo período do mês anterior, com os preços de alimentos no varejo voltando a subir. Os dados divulgados nesta quinta-feira, 11, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostraram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou no período avanço de 1,03%, contra 0,96% no mês anterior. O IPA mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral.

No IPA, os produtos agropecuários aceleram a alta a 0,63 % ante 0,51% em dezembro, enquanto os industriais tiveram avanço de 1,16% no período, contra 1,11% anteriormente. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, repetiu na primeira leitura de janeiro a taxa de 0,30% vista no mesmo período de dezembro.

A principal contribuição para o resultado do IPC partiu do grupo Alimentação, cujos preços subiram 0,44% na primeira leitura deste mês depois de terem caído 0,17% no mesmo período de janeiro. O destaque ficou para o item hortaliças e legumes, que subiram 5,05%.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu na primeira prévia de janeiro 0,14%, contra alta de 0,30% de janeiro de 2017. O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.

Com informações da Reuters