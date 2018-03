Prefeita de Canindé agradece articulação de Eunício para que o município ganhe um curso de medicina

Compartilhar no Facebook

O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE), recebeu nesta quarta-feira (21), a prefeita de Canindé, Rozário Ximenez. Ela veio agradecer a articulação do parlamentar para que novos cursos de medicina sejam instalados no Ceará.

Canindé foi uma das quatro cidades cearenses beneficiadas pelo último edital que autorizou a criação do curso de graduação no estado. Para formalizar essa conquista, Rozário Ximenes assinou, nesta quarta-feira, o termo de compromisso entre o município e o ministério da Educação.

“É uma luta de muitos anos e que só foi conseguida agora. Quero agradecer essa parceria que nós temos com o senador Eunício que está possibilitando levar essa alegria para o povo de Canindé”, comemorou a gestora.

A secretária de Saúde de Canindé, Islayne Ramos, disse que a criação do curso vai gerar uma maior oferta de profissionais na região. “Com a vinda da faculdade de medicina, além do crescimento econômico para o nosso município, teremos daqui quatro ou cinco anos uma maior oferta de médicos para atuar na nossa região”, afirmou.

Ainda em março, o senador Eunício Oliveira anunciou as quatro cidades cearenses credenciadas e autorizadas para criação do curso. Iguatu, Canindé, Itapipoca e Quixadá foram contempladas após atuação do parlamentar junto ao ministério da Educação.