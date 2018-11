Prefeita de Canindé assina contrato para construção de mais 300 casas do Programa Minha Casa Minha Vida

Prefeita de Canindé, Rozário Ximenes e os gerentes da Caixa Econômica Federal, Francisco Braga Barbosa (Regional – Superintendência Norte/Sul do Ceará); Rodrigo Quental Feitosa (Habitação); Henrique Jorge da Costa Araújo (Geral); Wilson Alves (Gerente da Empresa Resecom); O secretário da Assistência Social, Márcio Sousa, formalizaram assinatura nessa quarta-feira, 13, do Contrato para construção de 300 casas do Empreendimento Jardins de São Francisco, oriundas do Programa Minha Casa Minha Vida.

