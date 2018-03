Prefeito assina contrato para primeira Praça Mais Infância de Caucaia

O prefeito Naumi Amorim assinou nessa sexta-feira (16) contrato para a construção da primeira Praça Mais Infância de Caucaia. A solenidade aconteceu na sede da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), em Fortaleza. Também participou a primeira-dama Erika Amorim.

O equipamento será erguido na Praça do Remo, localizada no Parque Guadalajara, na Grande Jurema. O projeto é do Governo do Estado e conta com 20% de contrapartida da Prefeitura de Caucaia, que também doou o terreno para a construção.

Para o prefeito Naumi Amorim, o novo equipamento vai possibilitar uma inovadora área de lazer para as crianças e famílias caucaienses. “Nosso esforço será grande para realizar este projeto, mas os benefícios para as pessoas, em especial para as crianças, recompensa qualquer empenho.”

Já Erika Amorim enalteceu que a obra cria uma nova perspectiva para as políticas públicas voltadas à Infância em Caucaia. “A ação inédita no município transforma meninos e meninas em futuros cidadãos. O impacto na comunidade é muito positivo”, avaliou a primeira-dama.

A Praça Mais Infância de Caucaia faz parte de um pacote de 12 equipamentos cujo investimento total é de R$ 10 milhões. Os recursos são provenientes do Programa de Apoio às Reformas Sociais, o Proares III.

