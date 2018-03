Prefeito conhece projeto da líder mundial em gás para o Genipabu

O prefeito Naumi Amorim reuniu-se nesta terça-feira (27/3) com representantes da empresa Supergasbras, especializada em gás liquefeito e que se instalará na região do Genipabu. O encontro aconteceu no gabinete do gestor, no Itambé.

Com a sede brasileira situada no Rio de Janeiro, o grupo é holandês, opera em todo o Brasil e emprega 13 mil pessoas no mundo. Tem 70 anos de atuação. “Temos que abraçar as empresas que estão vindo e manter com abraços mais fortes ainda as empresas que aqui ficam”, destacou o prefeito.

A unidade da Supergasbras em Caucaia terá área de 70 mil metros quadrados. Desse total, 30 mil metros quadrados serão utilizados inicialmente até o fim deste ano. Já há projeto para ampliação num investimento global de R$ 60 milhões. A base fornecera gás para todo o Ceará e Rio Grande do Norte, com previsão de estender-se ao Piauí.

Segundo o presidente da Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia (Adeca), Jaime Verçosa, a carta de anuência está pronta com a proposta da empresa. “Estamos dando as condições ideais para os novos empreendimentos virem para Caucaia. Eles estão trocando a capital do Estado pela segunda maior cidade do Ceará. A nova instituição está num município que tem perspectiva de crescimento e quer crescer.”

Para o gerente de relações institucionais da Supergasbras, Ricardo Tonietto, o acolhimento e interesse por parte da Prefeitura de Caucaia é fundamental para a instalação da empresa. “O interesse mútuo da instituição e do órgão público assegura a implantação deste projeto e abre perspectiva de nos próximos três anos uma grande expansão da base. Desta forma, gerando mais empregos e mais renda para o município. E todos nós ficamos mais felizes pela parceria.”

O gás que abastecerá a unidade de Caucaia virá dos Estados Unidos. Por mês, a Supergasbras fornece 35 milhões de botijões de gás ao Brasil. A empresa também trabalha com gás a granel para restaurantes, condomínios e indústrias.

Em Caucaia, a empresa já tem 25% do mercado. Distribui oito mil botijões por mês em todo o município. Com a unidade do Genipabu, a expectativa é de criar de 100 a 150 empregos formais diretos.

Com informações Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caucaia