Prefeito de Caucaia entrega iluminação do Campo dos Cobras

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), inaugurou nessa quarta-feira, 18, o novo sistema de iluminação do Campo dos Cobras, no bairro Padre Júlio Maria. O espaço recebeu seis postes com 18 refletores com luzes brancas de vapor metálico e potência de 400 watts.

Os equipamentos serão ligados diariamente das 17h45min até 23 horas. “Através desse serviço, estamos trazendo mais dignidade para todos dessa localidade. E vamos trabalhar para trazer mais melhorias para vocês. Porque o povo não pode esperar. Nós precisamos trazer mais dignidade para Caucaia! E incentivar o esporte é uma forma disso se concretizar”, afirmou o prefeito.

Os projetos de iluminação que estão sendo executados no município são elaborados pela Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) e aprovados pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Ceará.

Segundo o titular da Pasta, Assis Medeiros, essa inauguração é só a primeira melhoria que a comunidade vai receber. “Isso é só um pouco do muito que traremos. Vamos cuidar com carinho de vocês. Estamos trabalhando para vocês terem uma qualidade de vida melhor, com mais lazer, mais esporte, mais saúde”, pontuou.

Moradora da localidade há 47 anos, Adriana Gomes conta que o Campo dos Cobras nunca teve iluminação. “Agora, a gente se sente até mais seguro. Podemos sair de casa sem tanto medo.”

Elenilda Teixeira conta que nasceu e cresceu no bairro e se alegra por depois de tantos anos ver o campo iluminado pela primeira vez. “Estávamos ansiosos pela iluminação! Agora vamos poder aproveitar o campo. Nossas crianças brincarão com mais segurança.”

Após a solenidade, o prefeito Naumi Amorim deu início à primeira partida de um torneio organizado pela comunidade para inaugurar a nova iluminação do campo.

Com informações da Prefeitura de Caucaia