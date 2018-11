Prefeito de Caucaia entrega novo posto da Junta Militar na Jurema

A Grande Jurema conta agora com um novo posto da Junta Militar. Em cerimônia realizada nessa sexta-feira, 9, o prefeito Naumi Amorim entregou a nova sede e participou do juramento de 23 jovens que receberam dispensa do Serviço Militar. A região não dispunha de um espaço do tipo há três anos.

O novo posto da Junta atenderá com mais conforto e agilidade as demandas da Jurema. Conforme Naumi, o local é um dos melhores do Ceará. “Este prédio servirá para que os jovens façam alistamento e o serviço fique mais próximo dos moradores de uma área tão populosa”, disse o prefeito.

Caucaia é o segundo município do Ceará que mais efetua alistamentos. Fica atrás apenas de Fortaleza. Executa também o inédito programa “Escola Cidadã”, que visita unidades educacionais e faz alistamento no próprio colégio.

Titular da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sead), Luciana Nara diz que o momento é de celebração e agradecimento. “Agradecemos a sensibilidade do prefeito de facilitar que as pessoas possam ter mais conforto e proximidade com o atendimento.”

Para o secretário da Junta Militar de Caucaia, Zé Miguel, este novo ponto vai agilizar processos e evitar que jovens se desloquem para outras unidades. “Somos a primeira junta do Brasil que entrega o documento na hora. Na Sede, atendemos a 30 jovens por mês. Aqui na Jurema também esperamos este contingente.”

O tenente Edimas Bezerra Mendes Júnior destaca que o novo posto representa um apoio excepcional ao serviço e presta apoio diretamente ao cidadão. “A documentação que a Junta emite serve para o resto da vida desses jovens. Caso não tenham as obrigações militares em dia, eles não serão cidadãos em toda sua plenitude. A Jurema agora vai auxiliar ainda mais os jovens que moram longe da Sede.”

Já o tenente Willian Nunes agradeceu a iniciativa da Prefeitura de resgatar um espaço para a Grande Jurema. “A nova junta irá facilitar o trabalho no município, que agora conta com dois pontos de atendimentos.”

Luiz Felipe Fontenele, estudante de 18 anos e morador do Marechal Rondon, parabenizou pela iniciativa da instalação do novo posto. “Fico feliz por agora a Jurema ser atendida com este serviço. Tenho muitos amigos que a partir de hoje terão a oportunidade de não se deslocar mais para o Centro de Caucaia para se alistar.”

SERVIÇO

JUNTA MILITAR DA JUREMA

ONDE: rua Nova Granada, 1.094, Jurema (no mesmo prédio do CSU da Jurema).

ATENDIMENTO: 8 às 12 horas.

