Prefeito de Caucaia entrega quadras poliesportivas no Nova Metrópole e na Tabuba

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), entregou, nessa segunda, 25, as obras de reforma de mais duas quadras poliesportivas no município. Foram contemplados com serviços de melhorias os equipamentos localizados nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Francisca Alves do Amaral, no Nova Metrópole, e Luzia Correia Sales, na Tabuba.

Durante as solenidades, o prefeito e a secretária municipal de Educação (SME), Lindomar Soares, foram recebidos pelos alunos já com o novo fardamento. Até o momento, mais de sete mil unidades foram distribuídas. “Estamos reconstruindo a educação em Caucaia dia após dia. Devolver esses equipamentos reformados é garantir que os alunos tenham o espaço ideal para a prática de atividades. Estamos passando o município a limpo”, pontuou Naumi Amorim.

Titular da SME, Lindomar Soares mostrou-se animada com as entregas. “É estimulante o compromisso dessa gestão em fazer uma educação melhor em Caucaia. Os equipamentos não estão apenas sendo reformados. Estão sendo resgatados”, pontuou, reforçando que as escolas que têm problemas de mobiliário estão recebendo novas carteiras e quadros.

Nesta terça, 26, serão entregues as reformas da quadra poliesportiva da Escola Erbe Teixeira Firmeza (Iparana), às 14 horas, e das instalações da Escola Adriano Martins (Pacheco), às 16 horas.

Com informações da Prefeitura de Caucaia