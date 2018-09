Prefeito de Caucaia sanciona lei que cria Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de doar órgãos, o prefeito Naumi Amorim sancionou lei (nº 2.948) que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos em Caucaia.

A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal de Caucaia, e a programação acontecerá sempre, a partir de 2019, na última semana do mês de setembro. O período foi escolhido devido ao dia 27, quando celebra-se o Dia Nacional da Doação de Órgãos.

Duranta Semana Municipal, a Prefeitura vai estimular atividades de promoção e apoio à doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes. Promoverá palestras, seminários, simpósios, divulgação na mídia, distribuição de materiais educativos, boletins informativos e outras formas de publicidade no sentido de incentivar a prática.

A mobilização também disponibilizará informações sobre dados de demanda real da necessidade de transplantes diversos existente em Caucaia e no Ceará. Outra iniciativa será promover atividades recreativas junto a entidades, associações e hospitais no sentido de divulgar os benefícios resultantes da doação de órgãos ou da realização de transplantes.

A ideia é envolver diversos setores da sociedade, especialmente as organizações que atuam nessa área, instâncias de controle social e demais instâncias governamentais com atuação no setor.

Com informação da A.I