Prefeito de Caucaia visita Lar de Clara e prestigia palestra de Ciro

O prefeito Naumi Amorim conheceu nessa terça-feira, 26, a sede do Lar Beneficente Clara de Assis, localizado na Iparana. A entidade se mantém com doações de empresas e apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Naumi conheceu salas de aulas, auditório, quadras de vôlei e poliesportiva, e atividades realizadas pela entidade. Na padaria que fornece pão para os alunos e comunidade, o prefeito conferiu ações para socializar e alimentar os alunos de forma saudável.

Para Naumi, as ações desenvolvidas pelo Lar de Clara engrandecem Caucaia e fazem o município avançar em questões sociais. “A música e a arte, além de cursos profissionalizantes, como na padaria e na sala de informática e demais atividades desenvolvidas, são bem-vindas”, sintetizou o gestor.

O Lar de Clara presta auxílio a 400 crianças e adolescentes na escola e beneficia direta e indiretamente a duas mil pessoas. Vice-presidente do espaço, Ricardo Miranda classificou a visita do prefeito como um momento de alegria. “A Prefeitura é nossa parceira e viabiliza a educação das famílias do entorno de Iparana através da nossa estrutura. Sem a parceria da Prefeitura, seria muito difícil realizarmos esta obra na comunidade.”

Industrialização

Ainda no Lar de Clara, Naumi prestigiou a palestra “A industrialização no Ceará e os impactos nas empresas de Caucaia e Região Metropolitana”, ministrada pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes.

O evento faz parte da segunda edição do projeto “Investe + Caucaia”, promovido pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Caucaia (ACISC). O evento foi voltado para empresários, empreendedores e interessados em geral, e contou com a participação do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do vice, Moroni Torgan.

Conforme Naumi, a magnitude de debates como o realizado hoje revela a importância de Caucaia no ambiente econômico nacional. “Somos a porta de entrada do desenvolvimento do Estado. Encontros deste nível comprovam as oportunidades de negócios que o município e toda região possui”, frisou.

Em sua fala, Ciro abordou o processo de industrialização do Ceará, o cenário da economia nacional e as mudanças fundamentais para o setor econômico da região se desenvolver com mais saúde financeira e social. “Este encontro ajuda as pessoas de Caucaia a pensarem as possibilidades e estratégias locais para desenvolver o município com experiências inovadoras como a do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.”

Com informações da Prefeitura de Caucaia