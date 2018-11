Prefeito de Granjeiro movimentou R$ 26 milhões em dois anos na conta de parente, diz PF

O prefeito de Granjeiro, João Gregório, município do Cariri cearense, movimentou cerca de R$ 26 milhões na conta de um parente beneficiário de aposentadoria rural, num período de dois anos, segundo investigações da Polícia Federal. O gestor é um dos alvos da Operação Bricolagem, que investiga fraudes em licitações para construção de escolas. O valor dos contratos fraudados soma cerca de R$ 5 milhões.

