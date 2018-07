Prefeito de Jaguaruana acata recomendação do MPCE sobre nepotismo em Secretarias da Cidade

Uma recomendação emitida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do promotor de Justiça da Comarca de Jaguaruana Edilson Izaias de Jesus Júnior, no dia 12 de junho de 2018, que tratava de casos de nepotismo foi acolhida pelo prefeito da cidade, Roberto Barbosa Moreira. A partir da iniciativa, o chefe do Executivo exonerou servidores irregulares lotados nas secretarias de Finanças, Administração e Planejamento; de Cultura e Turismo; de Educação; de Governo, Articulação; de Trabalho, Desenvolvimento Social, Habitação e Segurança Alimentar; e na Procuradora-Geral do Município de Jaguaruana.

O conteúdo da recomendação foi extraído dos autos de um Procedimento Administrativo produzido pela Promotoria de Justiça de Jaguaruana, direcionado à averiguação de nepotismo naquela cidade. O representante do MPCE pontua no documento que na Prefeitura Municipal de Jaguaruana, as Secretarias de Governo, em sua maioria, são ocupadas por parentes (consanguíneos ou por afinidade) do prefeito, isto é, das 11 secretarias de Governo, seis são ocupadas diretamente por parentes do prefeito, além de parentes do vice-prefeito que também ocupam cargo no primeiro escalão governamental.

Sobre aceitação da recomendação, a Prefeitura Municipal de Jaguaruana pediu o prazo de dez dias para mandar as portarias de exoneração e encaminhar as nomeações do novo secretariado.

Com informações do Ministério Público Estadual