Prefeito de Nova Olinda é afastado por suspeita de compra irregular de combustível

A Câmara Municipal de Nova Olinda, Região do Cariri, afastou o prefeito da cidade, Afonso Sampaio (PSD), por uma suposta compra irregular de combustível. A investigação apura se a compra do combustível para a frota de veículos da prefeitura no período 2017 – 2018 atendeu os trâmites legais. Na votação, 9 vereadores foram favoráveis ao afastamento e 2 contrários a decisão.

A sessão, que começou às 19h e teve fim próximo das 21h dessa quinta-feira, teve a Câmara Municipal lotada – com moradores presentes dentro e fora do prédio. Com a decisão, Afonso Sampaio ficará afastado por 120 dias e, já a partir desta sexta-feira (15), o vice- prefeito Ítalo Alencar assume a prefeitura.