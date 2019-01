Posted on

Prefeito de Tauá, Fred Rêgo participa de reunião nesta quarta-feira, 22, com a cúpula do governo na secretaria de saúde para tratar sobre o consorcio público que atende os municípios de Tauá, Parambu, Arneiroz e Aiuaba.

