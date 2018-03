Prefeito do Crato recebe, em seu gabinete, membros da Associação dos Barraqueiros do Bairro Nossa Senhora de Fátima

Compartilhar no Facebook

Barraqueiros do Bairro Nossa Senhora de Fátima (ABBNSF). Na ocasião, os mesmos foram tratar sobre a questão da entrega dos boxes daquele empreendimento.

Na ocasião, os membros da associação solicitaram ao gestor cratense, agilidade na entrega do novo fardamento, compromisso e dedicação. E indagaram o mesmo sobre a formalização dos barraqueiros através do MEI.

Zé Ailton Brasil informou que a obra, antes de ser entregue pela construtora, precisa ser atestada por engenheiros do Governo do Estado, em seguida, o Estado entrega para a Prefeitura, onde será assinado um termo de concessão. E que os mesmos não se preocupem com a questão de capacitar o ambulante aperfeiçoar o meu café.

A partir disso, a associação terá total autonomia para organizar o equipamento, bem como a questão da limpeza e da manutenção de banheiros e bares. Ao final da sua fala, o prefeito cratense informou que os barraqueiros do entorno da Santa, não precisam se preocupar, pois irão participar de capacitações e aperfeiçoamentos para receber o turista.

